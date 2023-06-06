أسهم أوروبا تفتح على استقرار وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي بددت دعما من أسهم قطاع الرعاية الصحية الدفاعية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 459.78 نقطة. وكان المؤشر قد هبط في الجلسة السابقة بسبب بيانات أشارت إلى ضعف نشاط الشركات الأميركية ودفعت المستثمرين إلى جني الأرباح بعد تعافي الأسهم الأسبوع الماضي.

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وعززت تصريحات لكل من كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ويواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني أمس الاثنين توقعات السوق بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة الشهر الجاري، وفق رويترز.

وتأتي التعليقات حتى في الوقت الذي تراهن فيه أسواق المال الأميركية على تعليق الاحتياطي الفيدرالي لسلسلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.8%، متصدرة خسائر القطاعات لليوم، في حين ارتفعت أسهم الرعاية الصحية 0.6%.