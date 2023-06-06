الدولار الأسترالي يقفز بعد رفع أسعار الفائدة

قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مايو/أيار اليوم الثلاثاء بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.1%.

وواصل الدولار الأميركي تراجعه عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مقابل عملات رئيسية بعد بيانات ضعيفة على نحو غير متوقع لقطاع الخدمات الأميركي صدرت مساء أمس عززت توقعات بألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن ذلك يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية في الشهور المقبلة.

مادة اعلانية

وانخفضت بتكوين أكبر العملات الرقمية إلى أدنى من 26 ألف دولار بعد مقاضاة الجهات التنظيمية الأميركية لمنصة بينانس، أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية في العالم.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات ارتفاعا بنسبة 0.73% إلى 0.6665 دولار بعدما قفز إلى 0.6677 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو/أيار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.11% إلى 103.89 بعد تقلبات لعدة أيام شهدت بلوغه أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 104.70 في آخر أيام مايو/أيار ليتراجع بعدها إثر تلميح مسؤولي المركزي الأميركي بأنهم قد لا يرفعون الفائدة في يونيو/حزيران.

فيما انخفض الدولار 0.05% إلى 139.49 ين، وارتفع اليورو 0.11% إلى 1.0722 دولار وصعد الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2450 دولار.

وحاولت عملة بتكوين الرقمية التماسك حول 25780 دولارا بعد تراجعها 5.1% مساء في أكبر انخفاض منذ 19 أبريل/نيسان.