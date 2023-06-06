الليرة التركية
هبوط الليرة التركية 1% إلى 21.45 مقابل الدولار
تبلغ خسائرها نحو 13% منذ بداية العام
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فقدت الليرة التركية نحو 1% من قيمتها أمام الدولار اليوم الثلاثاء مواصلة التراجع منذ انتخابات الشهر الماضي وبعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيل حكومته الجديدة في مطلع الأسبوع.
وانخفضت الليرة، التي تعرضت لضغوط وسط طلب قوي على العملة الأجنبية، مسجلة 21.45 ليرة مقابل العملة الأميركية، لتبلغ خسائرها نحو 13% منذ بداية العام.
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