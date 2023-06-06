هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب "تكوين" تخفيض رأس مالها

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب شركة "تكوين" المتطورة للصناعات تخفيض رأس مالها من 950 مليون ريال إلى 464.65 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 95 مليون سهم إلى 46.46 مليون سهم.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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وسوف تنشر "تكوين" تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكان مجلس إدارة "تكوين" عدّل توصية سابقة له بتخفيض رأسمال الشركة، بنسبة 51.09%، من 950 مليون ريال إلى 464.65 مليون ريال.