أصول لـBinance بـ2.2 مليار دولار معرضة للسرقة من قبل مؤسسها!

قال المنظمون الفيدراليون في بيان ليلة الثلاثاء إن أصول عملاء "Binance" في الولايات المتحدة، التي تبلغ 2.2 مليار دولار، معرضة "لخطر كبير" من السرقة من قبل المؤسس شانبينغ زاو ما لم يتم وضع أمر تجميد أصول المنصة.

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طلبًا طارئًا للمحكمة الفيدرالية بواشنطن مساء الثلاثاء، مطالبة القاضي بتجميد أصول منصة "Binance" الأميركية والتنحي عن كل من العملة الورقية والعملات المشفرة التي تحتفظ بها عملاء الخدمة.

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ووصفت الدعوى الأخيرة زاو بأنه "مواطن أجنبي أعرب عن آرائه بشكل علني بأنه لا يخضع لاختصاص هذه المحكمة". زعم محامو لجنة الأوراق المالية أن شركتين تابعتين لـ "Binance" في الولايات المتحدة، "BAM Trading" و"BAM Management"، كانت تحت سيطرة زاو وحققت بالفعل "مكاسب غير مشروعة" لا تقل عن 420.4 مليون دولار من الأرباح وجمع الأموال للمشاريع.

ينطبق أمر التجميد فقط على شركتين تابعتين لـ "Binance" في الولايات المتحدة، وليس على المنصات غير الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة. سينطبق الأمر على عشرات الحسابات الموجودة في كل من بنك "Axos" و"Silvergate" و"Prime Trust" ومؤسسات أخرى.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الكيانين الأجنبيين "Sigma Chain" و"Merit Peak"، وهما منصتين تابعتين للرئيس التنفيذي لـ "Binance" الملقب بـ "CZ"، كانا بمثابة قنوات لنقل مليارات الدولارات من أموال العملاء التي اختلطت بشكل غير قانوني مع أموال منصة "Binance".

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى ضد "Binance" و"CZ" يوم الاثنين، زاعمة في ثلاث عشرة تهمة منفصلة أن المنصة ورئيسها التنفيذي قد عملوا على احتيال المستثمرين، وخلط الأموال بشكل غير صحيح، والعمل كوسيط غير مسجل، وتاجر ، وغرفة مقاصة.

تشير المحادثات السابقة بعد الحكومة والمنصة، التي لا تدعي وجود مقر رسمي ، إلى أن "Binance.US" لم تستطع الإشارة بوضوح إلى من يتحكم في أصول العملاء، وفقًا للإيداع التنظيمي.

وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن "CZ" و"Binance" يتمتعان بالسيطرة "الحرة" على أصول العملاء والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

في المقابل، يقول محامو "CZ" إن الملياردير لا يخضع للقانون الأميركي، على الرغم من ملكيته الواضحة لشركات أميركية وحسابات بنكية أرسل عبرها مليارات الدولارات إلى شركات قابضة مقرها في سويسرا وبريطانيا، وفقًا لما ذكرته لجنة الأوراق المالية والبورصات.

بينما قالت ذراع Binance الأمريكية إنها تحتفظ بالسيطرة على الكثير من التكنولوجيا والبنية التحتية المالية، تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن سيطرة زاو "النهائية" تعرض أصول المستثمرين للخطر ما لم يتم اتخاذ إجراء على الفور.