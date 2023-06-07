الليرة التركية تفقد نحو 5% وتهوي لقاع قياسي جديد

تراجع سعر صرف الليرة التركية أكثر من 5% اليوم الأربعاء، لتبلغ أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الليرة التركية نحو 22.47 للدولار الواحد.

وهوت الليرة لمستوى قياسي جديد لتواصل الخسائر التي تتكبدها منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته مطلع الأسبوع بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

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وانخفضت الليرة التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى أكثر من 15.5%.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.