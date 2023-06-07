اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت تغلق على ارتفاع
ارتفاع الأسهم الأميركية بشكل طفيف
الأسواق العالمية

الأسهم الأميركية ترتفع بشكل طفيف بعد تسجيل أعلى مستوى في 2023

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت الأسهم بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، بعد أن حقق مؤشر S&P 500 أعلى مستوى له في عام 2023 عند إغلاق الأسواق خلال جلسة الأمس.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 43 نقطة أو 0.1%. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%.

مادة اعلانية

قاد قطاعا خدمات الطاقة والاتصالات صعود مؤشر S&P 500، حيث ارتفع بنسبة 0.8% و1% على التوالي.

هذه الدول استفادت من عزلة روسيا.. لكنها الآن تحت خطر "الانتقام الغربي" قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا هذه الدول استفادت من عزلة روسيا.. لكنها الآن تحت خطر "الانتقام الغربي"

واستمر العجز التجاري الأميركي في الزيادة خلال أبريل/نيسان، لكنه جاء أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين. ومن المتوقع أن يؤدي العجز إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.24%، خلال جلسة الأمس، ليصل لأعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2022، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، خلال الجلسة نفسها، بنسبة 0.36% ليغلق عند أعلى إغلاق له في عام 2023. مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بمقدار 10.42 نقطة أو 0.03% في الجلسة الماضي بضغط من أسهم قطاع الصحة "Merck" و"UnitedHealth".

تتجه أنظار المستثمرين إلى قطاع العملات المشفرة، بعد أن أدت الحملة التي شنتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" على كل من "Binance" و"Coinbase"، أكبر المنصات في القطاع في العالم والولايات المتحدة على التوالي، إلى قلب التفاؤل الذي تسلل مرة أخرى إلى أسواق الأصول الرقمية بعد "شتاء التشفير" البائس في عام 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غروسي يحذر: مياه تبريد محطة زابوريجيا النووية ستتوقفُ بعد أيام غروسي يحذر: مياه تبريد محطة زابوريجيا النووية ستتوقفُ بعد أيام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط