الهدوء يسيطر على افتتاحية السوق الأميركية

لم تتغير الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ في أولى ساعات تداولات يوم الخميس، حيث انخفض متوسط داو جونز الصناعي 18 نقطة أو 0.1%. أما مؤشر S&P 500 فبقي ثابتا، في حين أن مؤشر ناسداك المركب ارتفع بنسبة 0.1% فقط.

وكان اقترب مؤشر S&P 500 من مستويات 4300 في بداية هذا الأسبوع مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر أغسطس/آب.

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سجل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 261 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو/حزيران.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة في مايو/أيار. وبالرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 3.7 % من 3.4 % في أبريل/نيسان فهو لا يزال منخفضا بالمعايير التاريخية.

يترقب المستثمرون قرار الفيدرالي في اجتماع السياسة القادم في 13 و 14 يونيو/حزيران. تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن التضخم ينخفض ببطء، حتى مع بقائه فوق مستهدف الاحتياطي البالغ 2%.

تسعر الأسواق احتمالية قدرها 73% بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع القادم، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.