تغطية اكتتاب "الرازي الطبية" في السوق الموازية بـ2320%

أعلنت شركة الفريق الأول "تيم ون" بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة "الرازي الطبية" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 304 آلاف سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن المستثمرين المؤهلين اكتتبوا بكامل الأسهم المطروحة وبسعر 28 ريالاً للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد للطرح.

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وأوضحت أن النطاق السعري للطرح 24 - 28 ريالاً للسهم الواحد، فيما تحدد السعر النهائي للطرح بـ 28 ريالاً للسهم الواحد.

وبلغت نسبة التغطية للطرح نحو 2320%.

وتم الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم على المكتتبين من المؤسسات والأفراد من المستثمرين المؤهلين، وسوف يتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب (إن وجد) يوم الاثنين 12 يونيو 2023م، وذلك بحسب ما ورد في نشرة الإصدار.

وستقوم شركة الفريق الأول "تيم ون" باستكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".