"إيداع" تضيف الأسهم المكتتب بها في "تام التنموية" إلى حسابات المساهمين

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة "تام التنموية"، هذا اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "تام التنموية"، لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية "نمو".

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وبحسب بيانات لهيئة السوق المالية، فإنه تمت الموافقة على طلب شركة "تام التنموية" تسجيل أسهمها وطرح 585.6 ألف سهم تمثل 16% من أسهمها في "نمو".

وتخطط شركة "تام التنموية" للاستشارات الإدارية السعودية لطرح عام أولي في النصف الأول من العام الجاري.

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية.نت"، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تام عبد الله يوسف، إنه يتم التخطيط للإدراج في سوق "نمو". وستتطلع إلى الارتقاء للبورصة الرئيسية في غضون عامين.

وتستمد شركة الاستشارات معظم إيراداتها من تقديم المشورة للحكومة السعودية والجهات الحكومية المرتبطة بصندوقها السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.

تم تأسيس "تام التنموية" منذ حوالي 10 سنوات على يد عبدالله يوسف، البالغ من العمر الآن 35 عاماً، بعد تخرجه من جامعة ماكماستر في كندا. كما عينت الشركة المؤسس المشارك لشركة Careem Inc عبد الله إلياس في مجلس إدارتها في ديسمبر.