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الليرة التركية

مستويات قياسية متدنية جديدة لليرة أمام الدولار

سجلت الليرة تراجعا بـ 1% أمام الدولار لتصل إلى 23.75 مقابل الدولار

دبي - العربية.نت
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تراجع سعر صرف الليرة التركية صباح اليوم، إلى مستوى متدن جديد أمام الدولار مع استمرار الضبابية بخصوص المرحلة المقبلة من السياسة النقدية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد عين الجمعة الخبيرة المالية Hafize Gaye Erkan محافظا جديدا للبنك المركزي مع توقعات بأن تقوم Erkan بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهي سياسة لا طالما حاربها الرئيس أردوغان.

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وسجلت الليرة تراجعا بـ 1% أمام الدولار مطلع التعاملات لتصل إلى 23.75 مقابل الدولار.

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