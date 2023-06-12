" الرعاية المستقبلية التجارية" تقر تجزئة القيمة الاسمية إلى 10 هللات للسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الرعاية المستقبلية التجارية فى اجتماعها يوم 11 يونيو 2023، على تقسيم القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 ريالات للسهم إلى 10 هللات للسهم .

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن عدد الأسهم سيرتفع بعد التقسيم إلى 500 مليون سهم مقابل 5 ملايين سهم حاليا، دون تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وأصبح قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

ووافقت الجمعية على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

وأقرت تعيين شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية، كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه .