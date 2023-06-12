اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تداول السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم الإثنين من الأسبوع المقبل
تداول السعودية
سوق السعودية

"تداول السعودية" تعلن إضافة أسهم 6 شركات لـ"نمو"

أكدت أن التعديلات تأتي ضمن صيانة المؤشرات للربع الثاني من 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو" وذلك للربع الثاني من 2023.

وقالت "تداول" في بيان، إن ذلك من بداية التداول يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023م.

مادة اعلانية

وأضافت أنه سيتم إضافة 6 شركات لمؤشر السوق الموازية "نمو"، وتضم قائمة الشركات الجديدة كلا من "بوابة الأطعمة التجارية"، "ميار القابضة"، "غذاء السلطان للوجبات السريعة"، "السعودية للصناعات الجيرية"، "معيار"، "آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط