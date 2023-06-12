سوق السعودية
"تداول السعودية" تعلن إضافة أسهم 6 شركات لـ"نمو"
أكدت أن التعديلات تأتي ضمن صيانة المؤشرات للربع الثاني من 2023
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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو" وذلك للربع الثاني من 2023.
وقالت "تداول" في بيان، إن ذلك من بداية التداول يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023م.
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وأضافت أنه سيتم إضافة 6 شركات لمؤشر السوق الموازية "نمو"، وتضم قائمة الشركات الجديدة كلا من "بوابة الأطعمة التجارية"، "ميار القابضة"، "غذاء السلطان للوجبات السريعة"، "السعودية للصناعات الجيرية"، "معيار"، "آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات".
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