أرباح أكبر 30 شركة في بورصة الكويت 2.76 مليار دولار بالربع الأول

واصلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت تحقيق نسب نمو جيدة لأرباحها الصافية، وحققت أعلى 30 شركة من حيث صافي الأرباح نحو 668.5 مليون دينار (نحو 2.76 مليار دولار) أي ما يعادل 93% من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة وأيضا ساهمت بنحو 74% من الإيرادات التشغيلية للشركات المدرجة، خلال الربع الأول من 2023.

وحققت جميع الشركات نسب نمو جيدة بلغت 15% لتسجل 718 مليون دينار، بالمقارنة مع 627 مليون دينار في الربع الأول من 2022، حيث لاتزال فرص النمو في صافي أرباح عام 2023 متاحة لعدد كبير من الشركات المدرجة.

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ويأتي هذا النمو، بعد أن حققت الشركات المدرجة في البورصة نموا بصافي أرباحها خلال 2022 بنسبة بلغت 6% لتسجل 2.1 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.96 مليار دينار صافي أرباح خلال عام 2021، وبعد أن انخفضت صافي الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة في البورصة خلال عام 2020 إلى 792 مليون دينار، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

كما يعد هذا النمو في النتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق الكويتي، نتيجة نمو الإيرادات التشغيلية الإجمالية للشركات المدرجة بالربع الأول من 2023 بنسبة 13% لتسجل 3.69 مليارات دينار، بالمقارنة مع 3.28 مليارات دينار للربع الأول من 2022، وذلك بعد نمو 21% في 2022، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 13.3 مليار دينار.

وقطاعياً ساهم قطاع البنوك بنسبة 55% من صافي أرباح الشركات المدرجة وأيضا ساهم بنحو 25.7% من الإيرادات التشغيلية الإجمالية في الربع الأول من عام 2023 بينما ساهم قطاع الاتصالات بنسبة 19.2% وبإيرادات تشغيلية بلغت 710.3 ملايين دينار.

أما قطاعا الصناعة والخدمات المالية فكانت مساهمتهما 17.5% و15% على التوالي، وبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 34 شركة وبخسارة بلغت قيمتها 19.3 مليون دينار.