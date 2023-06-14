توزيع 3.13 % أرباحا على مالكي وحدات صندوق "الإنماء ريت الفندقي"

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي عن الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بواقع 0.32 ريال لكل وحدة.

وذكرت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الأرباح الموزعة بنحو 32.6 مليون ريال، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها نحو 102 مليون وحدة، ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.13%، كما فى تاريخ 31 مارس 2023.

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وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 10 يوليو 2023، وتصرف التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

ونوهت الشركة إلى ملاحظة بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول بناء على تقرير الربع الأول لعام 2023م وهو غير مراجع.

كما حثت مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.