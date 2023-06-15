اليورو عند أعلى مستوى له خلال 4 أسابيع أمام الدولار بعد رفع الفائدة الأوروبية
سجل اليورو أعلى مستوياته على مدى 15 عاماً أمام الين
سجل اليورو أعلى مستوياته في 15 عاماً أمام الين وأعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام الدولار اليوم الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأشار لمزيد من التشديد بهدف خفض التضخم بمنطقة اليورو إلى المستوى المستهدف في المدى المتوسط عند 2%.
ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما جاء متماشياً مع التوقعات، في ثامن زيادة متتالية ليصل سعر الفائدة إلى 3.5% وهو أعلى مستوى في 22 عاماً.
وفي منتصف التعاملات الصباحية بالولايات المتحدة، ارتفع اليورو في أحدث تداولاته 0.5% إلى 1.0887 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.0894 دولار.
وأمام الين، ارتفع اليورو 0.8% إلى 152.97 ين بعدما سجل 153.39 ين، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2008، عقب قرار المركزي الأوروبي.
وجاءت خطوة المركزي الأوروبي في اليوم التالي لتثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وإشارته لاحتمال رفع الفائدة مجدداً هذا العام.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.2% في أحدث تداولاته ليبلغ 102.76.
وقلص الدولار خسائره لفترة وجيزة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في مايو/أيار، إذ زادت 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4% في أبريل/نيسان. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" أن تنخفض المبيعات 0.1%.
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