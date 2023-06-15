تراجع أسهم أوروبا بعد رفع الفائدة الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكلفة الاقتراض كما كان متوقعا وأشار لمزيد من تشديد السياسة النقدية بهدف كبح جماح التضخم العنيد.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% عند الإغلاق بعدما هبط 0.8% في وقت سابق من الجلسة.

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ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الإيداع 25 نقطة أساس إلى 3.5%، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 عاما. وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لسعر فائدة المركزي الأوروبي. وبلغ التضخم في منطقة اليورو 6.1%، أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند 2%، وفق رويترز.

وقال ستيوارت كول من إكويتي كابيتال: "كان هذا متوقعا تماما في ضوء أن (رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين) لاغارد كانت قد قالت بالفعل قبل أسبوعين إنه ينبغي رفع أسعار الفائدة أكثر لإعادة مؤشر أسعار المستهلكين للمستوى المستهدف".

وانخفض مؤشر القطاع المصرفي 0.8% بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.6%. وكلاهما يتأثر سريعا بحركة سعر الفائدة.

وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.4%.

وقفزت أسهم شركة (إتش آند إم) 3.7% بعدما قالت مجموعة الأزياء السويدية إنها سجلت بداية جيدة لشهر يونيو/حزيران.

وزاد مؤشر قطاع التجزئة 0.3%.