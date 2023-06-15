"جدا" التابعة لـ"PIF"تؤكد استثمارها في صندوق "إنفستكورب السعودية للنمو"

ذكرت شركة صندوق الصناديق "جدا"، والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أنها التزمت بالاستثمار في صندوق "إنفستكورب السعودية للنمو " قبل الطرح العام الأولي، والبالغة قيمته المستهدَفة 500 مليون دولار.

وتم إنشاء صندوق إنفستكورب السعودية للنمو العام الماضي، وأجرى جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار قبل الاكتتاب العام في "TruKKer"أكبر شبكة شحن رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مادة اعلانية