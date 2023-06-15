صندوق الاستثمارات
"جدا" التابعة لـ"PIF"تؤكد استثمارها في صندوق "إنفستكورب السعودية للنمو"
أجرى جولة تمويلية بـ100 مليون دولار
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ذكرت شركة صندوق الصناديق "جدا"، والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أنها التزمت بالاستثمار في صندوق "إنفستكورب السعودية للنمو " قبل الطرح العام الأولي، والبالغة قيمته المستهدَفة 500 مليون دولار.
وتم إنشاء صندوق إنفستكورب السعودية للنمو العام الماضي، وأجرى جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار قبل الاكتتاب العام في "TruKKer"أكبر شبكة شحن رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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