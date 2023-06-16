أسهم أوروبا تصعد عند الفتح وقطاع الرعاية الصحية يتصدر المكاسب

صعدت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الجمعة مدعومة بمكاسب تصدرها قطاع الرعاية الصحية في نهاية أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية في البنوك المركزية.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.5%.

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وأنهى المؤشر ستوكس 600 معاملات أمس الخميس منخفضا بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض ولوح بتشديد أكبر للسياسة النقدية في محاولة للسيطرة على التضخم المستمر، بعد يوم من تعليق البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وفي المقابل أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير اليوم الجمعة على الرغم من التضخم الأقوى من المتوقع.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.1%.

وتراجع سهم ترافيس بيركينز، أكبر شركات مواد البناء البريطانية، 7.4% ليصبح في ذيل المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت الشركة إن الأرباح ستتأثر بالصعوبات في سوق الإسكان المحلية.