"نيكاي" الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 3 عقود

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوى له في ثلاثة عقود وحقق مكاسب للأسبوع العاشر على التوالي اليوم الجمعة، إذ رحب المستثمرون بتمسك البنك المركزي الياباني بسياسة التيسير النقدي دون تغيير.

وأوفى بنك اليابان بتعهده بمواصلة التحفيز الهائل للاقتصاد.

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وارتفع المؤشر نيكاي 0.7% إلى 33706 نقاط عند الإغلاق بعد أن لامس أعلى مستوى في 33 عاما في أواخر التعاملات، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بلغت 4.5%، وارتفع على مدى عشرة أسابيع متتالية 22% ليسجل أطول فترة صعود في 11 عاما.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% اليوم الجمعة و3.4% خلال الأسبوع. وانخفض الين قليلا فيما ارتفعت عائدات السندات الحكومية بعض الشيء عقب تصريحات بنك اليابان.

وسجلت أسهم الشركات المالية أضعف أداء إذ تُبقي أسعار الفائدة المنخفضة واحتمال استمرارها منخفضة هوامش الإقراض المصرفي ضعيفة.

وارتفع سهم كانون 4.9% ليسجل أفضل إغلاق له في خمس سنوات، بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في معدات التصوير إعادة شراء أسهم.

كما صعد سهما الشركتين المنافستين أوليمبوس 4.5%، ونيكون 3.8 %.

وأبلت شركات السفر والسلع الاستهلاكية بلاء حسنا.

وصعد سهم الخطوط الجوية اليابانية بأكثر من 4% إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. وزاد سهم شيسيدو لصناعة مستحضرات التجميل 5.2%.

ومن بين أكبر الخاسرين، شركة هويا لصناعة العدسات التي انخفض سهمها 2.4%، وشركة طوكيو لتشغيل السكك الحديدية، التي أنهت عملية إعادة شراء للأسهم يوم الثلاثاء وتراجع سهمها 2.5%.