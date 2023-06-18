اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"تى دي آر كابيتال" للعربية: الدولار الأميركي سيهبط لهذه الأسباب

تتوقع عودة الذهب فوق ألفي دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقع مدير التداول في "تى دي آر كابيتال - TDR Capital"سيف قدروة، هبوط مؤشر الدولار ليس فقط بسبب توقف الفيدرالي الأميركي عن رفع الفائدة لأول مرة منذ 15 شهرا، وأيضا نتيجة تقلص الفارق بين معدلات الفائدة على اليورو والدولار، نظرا لأن اليورو صاحب الوزن الأكبر فى سلة العملات المكونة لمؤشر الدولار.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وتثبيتها من الفيدرالي الأميركي سيضغط على الدولار ليكون هذا من مصلحة باقي العملات.

مادة اعلانية

وقال قدورة إن الأوان لم يفت بعد من يرد الاستثمار في أسهم الشركات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، نظرا لعدم وجود أسعار مرتفعة يمكن القول بعدم تجاوزها مستقبلا.

"SEC" الأميركية و"باينانس" تتوصلان لاتفاق بشأن ودائع العملاء أسواق المال عملات مشفرة "SEC" الأميركية و"باينانس" تتوصلان لاتفاق بشأن ودائع العملاء

ولكن من ناحية أخرى "الارتفاعات في أسعار أسهم شركات التكنولوجيا غير صحية وبالمتابعة عن قرب لمكونات مؤشر ناسداك الأميركي لأسهم شركات التكنولوجيا تبين أن 6 أو 7 شركات على الأكثر تشارك في ارتفاعات المؤشر إجمالا في المقابل أغلب الشركات ليس لها دور"، وفق قدورة.

وأوضح "أن سهم شركة إنفيديا وحده كان لاعبا أساسيا في ارتفاع مؤشر ناسداك وهذا الارتفاع يعبر عن زخم فارق ويمكن حدوث انهيار بأي لحظة، ونحن في "تى دي آر كابيتال" نترقب تصحيحا في أسواق الأسهم، لكن هذا لا يعني أننا نسير عكس التيار ونبدأ بالبيع".

وأشار إلى أن الذهب لأول مرة في تاريخه خلال شهر أبريل الماضي استطاع أن يكون متوسط سعره فوق ألفي دولار للأونصة والتصحيح الذي حدث في أسعاره خلال شهر مايو كان صحيا ومتوقعا من قبل العديد من المستثمرين.

وتوقع قدورة ارتفاع الذهب فوق ألفي دولار للأونصة خلال وقت قريب حال تجاوز السعر مستوي 1986 دولارا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وصول 275 حاجًا يمنيًا من مطار صنعاء إلى جدة لأول مرة منذ 7 سنوات وصول 275 حاجًا يمنيًا من مطار صنعاء إلى جدة لأول مرة منذ 7 سنوات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط