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ثروات

مايكل جوردان يبيع حصة الأغلبية في "تشارلوت هورنتس" بقيمة 3 مليارات دولار

مايكل جوردان سيحتفظ بحصة أقلية في Hornets بعد إتمام صفقة البيع

دبي - العربية.نت
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يعتزم أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بيع حصة الأغلبية التي يملكها في فريق "تشارلوت هورنتس" Charlotte Hornets إلى كونسورتيوم بقيادة Gabe Plotkin وRick Schnall في صفقة تقدر قيمتها بـ 3 مليارات دولار، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وسيحتفظ جوردان بحصة أقلية في "تشارلوت هورنتس" بعد إتمام الصفقة.

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يُذكر أن مايكل جوردان كان قد اشترى حصته في "تشارلوت هورنتس" في عام 2010 مقابل 275 مليون دولار.

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