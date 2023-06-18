مايكل جوردان يبيع حصة الأغلبية في "تشارلوت هورنتس" بقيمة 3 مليارات دولار

يعتزم أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بيع حصة الأغلبية التي يملكها في فريق "تشارلوت هورنتس" Charlotte Hornets إلى كونسورتيوم بقيادة Gabe Plotkin وRick Schnall في صفقة تقدر قيمتها بـ 3 مليارات دولار، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وسيحتفظ جوردان بحصة أقلية في "تشارلوت هورنتس" بعد إتمام الصفقة.

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يُذكر أن مايكل جوردان كان قد اشترى حصته في "تشارلوت هورنتس" في عام 2010 مقابل 275 مليون دولار.