أول لاعب أميركي ينضم إلى نادي المليارديرات.. تعرَّف عليه

انضم لاعب كرة السلة الأميركي المحترف ليبرون جيمس إلى نادي المليارديرات ليكون أول لاعب أميركي يحمل لقب "ملياردير"، وذلك على الرغم من أنه لن يشارك في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين للعام الحالي.

وبحسب تقارير أميركية اطلعت عليها "العربية.نت" فقد انضم نجم نادي "لوس أنجلوس ليكرز" البالغ من العمر 37 عاماً رسمياً إلى نادي المليارديرات بعد أن كسب 121.2 مليون دولار أخرى خلال العام الماضي، ليكون بذلك أول لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين يحمل لقب "ملياردير".

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وكان نجم الدوري الأميركي للمحترفين مايكل جوردان قد أصبح مليارديراً في العام 2014، إلا أنه وصل إلى هذه المرتبة بعد أكثر من عقد على تقاعده كلاعب، أي أنه لم يجمع بين كونه لاعباً نشطاً وكونه مليارديراً في نفس الوقت كما هو الحال بالنسبة لجيمس.

وجيمس، الذي أنهى مؤخراً صفقة لمدة عامين بقيمة 85 مليون دولار مع ليكرز، حصل على راتب قدره 387 مليون دولار خلال مسيرته الكروية، وفقاً لما ذكر موقع أميركي متخصص بأخبار الرياضة.

وشرع جيمس في عدد من المشاريع التجارية المربحة على مدار 19 عاماً من حياته المهنية في اللعب. وفي عام 2016، وقع صفقة مدى الحياة مع (Nike) يُشاع أن قيمتها تزيد عن مليار دولار، على الرغم من أن جيمس لم يؤكد هذا الرقم أبداً. كما أن لديه أيضاً حصة في شركة إنتاج (SpringHill) بقيمة 300 مليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، لدى جيمس شراكات مع سلاسل مثل (Blaze Pizza) حيث إنه مستثمر ويمتلك 10% من الأسهم التي تُقدر قيمتها بـ30 مليون دولار، كما أنه مستثمر في (Fenway Sports Group) وغيرها من الشركات.

كما تقدر مجلة "فوربس" أن لدى جيمس ممتلكات تزيد قيمتها عن 80 مليون دولار، بما في ذلك ما يقرب من 37 مليون دولار قيمة القصر الفاره الذي يعيش فيه، والذي تبلغ مساحته 13 ألف قدم مربعة ويقع في "بيفرلي هيلز".