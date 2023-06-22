"المركزي النرويجي" يرفع سعر الفائدة إلى 3.75%

قال البنك المركزي النرويجي، يوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في محاولة "لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف".

وأوضح بنك النرويج أن نمو الأجور المرتفع والكرونة الأضعف من المتوقع سيرفعان التضخم، وأن "أسعار الفائدة الدولية ارتفعت أكثر مما كان متوقعا".

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وبلغ معدل التضخم في الدولة الاسكندنافية، وهي ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، نحو 6.7% في مايو/أيار. وهو رقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، في بيان "إذا لم نرفع سعر الفائدة، فقد تستمر الأسعار والأجور في الارتفاع بسرعة ويترسخ التضخم، وقد يصبح خفض التضخم مرة أخرى أكثر تكلفة".

غير أن البنك قال إن "الضغوط في الاقتصاد النرويجي تتراجع". وقال بنك النرويج إنه في أعقاب ارتفاع الفائدة يوم الخميس إلى 3.75%، من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في أغسطس/آب.

يأتي القرار في يوم حافل بعمل البنوك المركزية في أوروبا، بما في ذلك قرارات الأسعار من المملكة المتحدة وتركيا وسويسرا.

سارعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع الذي يضغط على الأسر والشركات.