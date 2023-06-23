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سيمنس للطاقة (رويترز)
سيمنس للطاقة (رويترز)
الأسهم الأوروبية

سهم "سيمنس" يهوي 30% بعد تحذير من مشاكل تقنية في توربينات الرياح

الشركة تعلن عن مشكلات في وحدتها لتوربينات الرياح سيمتد أثرها لسنوات

دبي - العربية.نت
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فتحت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة على تراجع في نهاية أسبوع شهد الكثير من قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، مما دعم وجهات النظر القائلة إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، فيما هوى سهم سيمنس إنرجي بعد أن سحبت الشركة توقعات الأرباح السنوية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش.

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وخسر المؤشر 2.8% منذ بداية الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لوقع المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى واحتمال بقاء التضخم كذلك مرتفعا لفترة أطول.

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ونزل المؤشر داكس الألماني 0.7%، وقاد الخسائر ضمن مؤشرات المنطقة مع هبوط حاد في سهم سيمنس إنرجي بلغ 30.3%.

وحذرت الشركة التي تزود قطاع الطاقة الكهربائية بمعدات وخدمات من أن تأثير مشكلات في النوعية في وحدتها لتوربينات الرياح سيمتد أثرها لسنوات.

وهبط مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.7% وقاد تراجعات القطاعات الفرعية على المؤشر الأوروبي.

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