اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"سيمنس للطاقة" للعربية: السعودية ستشهد طرح مشاريع جديدة للطاقة بقدرة 7 غيغاواط

أكد أن الشركة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء في العراق بـ 15 غيغاواط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي في "سيمنس للطاقة" كريم أمين، في مقابلة مع "العربية"، إن منطقة الخليج تشهد توسعا في مشاريع الطاقة المتجددة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن "سيمنس" تنافس على مشاريع جديدة للطاقة في المملكة العربية السعودية، ضمن حزمة من المقرر طرحها بالمملكة بقدرة 7 غيغاواط لطاقة الرياح أو الغاز، وذلك في إطار رؤية المملكة 2050 والتي تتضمن وضعها على خارطة العالم في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن "سيمنس" تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء في العراق بـ 15 غيغاواط تُعادل 50% من الطاقة المنتجة حالياً وتقوية شبكات النقل والتوزيع، قائلا: "العراق قد يستثمر 450 مليون دولار بمشاريع التقاط الغاز المصاحب.. لدينا مشروعان لالتقاط الغاز وتحويله لطاقة نظيفة".

الخزانة الأميركية: جمدنا مع الحلفاء أصولا لمواطنين روس بقيمة 58 مليار دولار في 2022 اقتصاد روسيا و أوكرانيا الخزانة الأميركية: جمدنا مع الحلفاء أصولا لمواطنين روس بقيمة 58 مليار دولار في 2022

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت بمثابة ناقوس خطر دفعت أوروبا لتسريع خطواتها نحو الطاقات النظيفة وبخاصة طاقة الرياح، والهيدروجين، وهو ما يدعم أن تلعب المنطقة العربية دورا محوريا في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربي بين الدول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطوة من حكومة فرنسا لمواجهة ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم خطوة من حكومة فرنسا لمواجهة ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط