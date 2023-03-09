"سيمنس للطاقة" للعربية: السعودية ستشهد طرح مشاريع جديدة للطاقة بقدرة 7 غيغاواط

قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي في "سيمنس للطاقة" كريم أمين، في مقابلة مع "العربية"، إن منطقة الخليج تشهد توسعا في مشاريع الطاقة المتجددة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن "سيمنس" تنافس على مشاريع جديدة للطاقة في المملكة العربية السعودية، ضمن حزمة من المقرر طرحها بالمملكة بقدرة 7 غيغاواط لطاقة الرياح أو الغاز، وذلك في إطار رؤية المملكة 2050 والتي تتضمن وضعها على خارطة العالم في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

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وأضاف أن "سيمنس" تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء في العراق بـ 15 غيغاواط تُعادل 50% من الطاقة المنتجة حالياً وتقوية شبكات النقل والتوزيع، قائلا: "العراق قد يستثمر 450 مليون دولار بمشاريع التقاط الغاز المصاحب.. لدينا مشروعان لالتقاط الغاز وتحويله لطاقة نظيفة".

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت بمثابة ناقوس خطر دفعت أوروبا لتسريع خطواتها نحو الطاقات النظيفة وبخاصة طاقة الرياح، والهيدروجين، وهو ما يدعم أن تلعب المنطقة العربية دورا محوريا في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربي بين الدول.