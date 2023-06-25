جهاز الاستثمار العماني يخصص 100 مليون ريال لدعم بورصة مسقط عبر مبادرة "صندوق السيولة"

خصص جهاز الاستثمار العماني 100 مليون ريال (260.79 مليون دولار) لدعم بورصة مسقط عبر مبادرة "صندوق السيولة".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن جهاز الاستثمار العُماني كان قد أطلق مبادرة "صندوق السيولة" بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.

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وأعلنت بورصة مسقط في وقت سابق اليوم عن تغيير وحدة المزايدة لتصبح بيسة واحدة لجميع الأوراق المالية، وذلك اعتبارا من الثاني من يوليو تموز 2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن القرار يأتي في إطار "تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة، وانعكاسه على نشاط التداول وأحجامه وخدمة للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية وتنشيط سوق المديونية".

وتوقعت أن يسهم القرار إيجابا في القرارات الاستثمارية لدى المستثمرين بتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ويمكن المستثمرين من تقديم طلبات البيع أو الشراء بوحدات أصغر.

جدير بالذكر أن التغيير في وحدات المزايدة يشمل جميع الأوراق المالية بما فيها أدوات الدين وهي السندات والصكوك.