"المتحدة للأوراق المالية": 3 طروحات متوقعة في بورصة مسقط خلال 2023

قال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان، إن بورصة مسقط أظهرت أداءً جيداً خلال 2022، وارتفعت منذ بداية العام الحالي حتى الآن بنسبة 16%، مُسجلة ثاني أفضل أداءً بعد سوق أبوظبي المالي.

وأضاف مصطفى سلمان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن أحجام التداول في بورصة مسقط كانت أفضل في 2022 بحدود 10% عن العام الماضي، وهو ما يساعد على طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، أن موازنة السلطنة للعام 2022 حققت وفراً مالياً، وبينما أعلنت الحكومة موازنتها بعجز متوقع 1.3 مليار ريال عند استقرار النفط عند 55 دولاراً للبرميل، إذ تشير التوقعات إلى استقراره ما بين 70 دولارا إلى 90 دولارا للبرميل، وهذا سيؤدي إلى زياة الفائض المالي في الموازنة ويدعم الاكتتابات الجديدة، والبالغ عدد 35 شركة خلال 5 سنوات وفقاً لخطة جهاز الاستثمار والحكومة.

وتوقع مصطفى سلمان، أن تشهد بورصة مسقط 3 طروحات كبيرة في 2023 تتوزع على قطاعات مختلفة منها شركة تعمل في مجال الغاز والتنقيب عن النفط، وستضيف تلك الطروحات قطاعات جديدة للسوق تجذب أموالاً كبيرة، حيث يعمل جهاز الاستثمار مع شركاء أجانب للمساعدة في هذا الطرح.

وأشار إلى أن ملف الطروحات شهد تأخيراً في بورصة مسقط مقارنة بأسواق الخليج، وكان يمكن استغلال السيولة الساخنة في أسواق المنطقة، لكن التأخر جاء بسبب عدم جاهزية الدراسات والتخوف من السيولة الضعيفة بداية السنة الحالية في بورصة مسقط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، إنه توجد حالياً دراسات لـ8 شركات وتوجد 3 ملفات جاهزة منها شركة كبيرة وتحتاج سيولة كبيرة.