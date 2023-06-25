عملة الصين تكتسب حصة أكبر في المدفوعات العالمية خلال مايو

ذكر تقرير صادر عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية، أن حصة العملة الصينية الرنمينبي في المدفوعات العالمية ارتفعت في مايو الماضي.

وحسب التقرير، ارتفعت الحصة العالمية للرنمينبي من 2.29% في أبريل إلى 2.54% في الشهر الماضي، فيما ظلت العملة الصينية خامس أكثر العملات نشاطاً.

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وفي شهر مارس الماضي، ارتفعت قيمة المدفوعات بالرنمينبي بنسبة 20.38% عن الشهر الأسبق، وهي أعلى من الزيادة لكافة عملات الدفع والتي بلغت 8.75%.

وفيما يتعلق بالمدفوعات الدولية، باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السادسة بحصة بلغت 1.51% الشهر الماضي.

ووفقاً للتقرير، تعد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين أكبر سوق لمعاملات اليوان الصيني الخارجية، حيث استحوذت على 73.48%، تليها بريطانيا بـ5.17% وسنغافورة بـ3.84%.