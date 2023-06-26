مواعيد إجازات أبرز البورصات العربية خلال عيد الأضحى

حددت البورصات العربية والخليجية إجازة عيد الأضحى بالعام 2023 الذي يحل يوم الأربعاء المقبل.

وبدأت سوق "تداول السعودية" أمس الأحد 25 يونيو إجازة عيد الأضحى هذا العام، وتستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 2 يوليو.

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وفي الإمارات، تبدأ الإجازة في سوقي "دبي وأبوظبي" غدا الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وسيتم استئناف الدوام الرسمي بدءاً من يوم الاثنين 03 يوليو 2023.

وستبدأ بورصة الكويت إجازة عيد الأضحى، بدءاً من يوم الثلاثاء حتى يوم الأحد المقبل، ويستأنف الدوام الرسمي بدءاً من يوم الاثنين الموافق 03 يوليو 2023.

أما بورصة البحرين، فتبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو 2023 حتى يوم الأحد، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 03 يوليو 2023.

وأعلنت بورصة مسقط للأوراق المالية، عن إجازة عيد الأضحى اعتبارا من يوم الثلاثاء إلى الخميس الموافق 29 يونيو، على أن تستأنف تداولاتها يوم الأحد 2 يوليو.

وفي قطر، تبدأ عطلة عيد الأضحى بسوق الأوراق المالية بدءاً من غد الثلاثاء الموافق 27 من يونيو 2023، ويستأنف العمل بدءاً من يوم الأحد الموافق 02 يوليو 2023.

وفي مصر، قررت البورصة المصرية تعطيل التداول بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو بدءاً من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى الاثنين 03 يوليو 2023، على أن يتم استئناف التداول يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو.

وفي الأردن، قررت بورصة عمَّان تعطيل أعمالها لمدة 3 أيام عمل اعتبارا من غد الثلاثاء، على أن تستأنف العمل يوم الأحد 2 يوليو.