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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو

"نيكاي" الياباني يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي

لأول مرة منذ بدأ صعوده الحالي منتصف مارس

دبي - العربية.نت
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تراجع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، بعدما أمضى اليوم متأرجحا بين مكاسب وخسائر صغيرة.
وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.25% عند 32698.81 نقطة، وكان المؤشر القياسي تراجع بنحو 2.4% في الجلستين السابقتين بعد صعوده على مدى عدة أشهر إلى أعلى مستوى في 33 عاما عند 33772.89 نقطة الأسبوع الماضي.

ولم يتراجع مؤشر نيكاي لأكثر من جلستين متتاليتين منذ أن بدأ صعوده الحالي في منتصف مارس/آذار الماضي وفقا لـ"رويترز".

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وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 2260.17 نقطة، وشهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق أكبر التراجعات في مؤشر نيكاي إذ انخفض سهم شركة طوكيو إلكترون 0.83% وسهم شركة وأدفانتست 1%.

ومن بين الرابحين البارزين تويوتا موتور التي ارتفع سهمها 0.98% بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يونيو/حزيران يوم الجمعة، وكذلك شركة نينتندو التي قفز سهمها 0.95% بعد تراجعه من أعلى مستوى في 14 شهرا والذي سجله يوم الخميس.

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