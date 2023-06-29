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بورصة فرانكفورت (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تصعد مدعومة بارتفاع سهم "إتش اند إم" بفعل أرباح قوية

سهم المجموعة السويدية للملابس يقفز 7.3% إلى أعلى مستوى في أكثر من عام

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مدعومة بصعود سهم "إتش اند إم" السويدية للملابس بعد تحقيق الشركة أرباحا أقوى من المتوقع، لكن تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية من عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية حدت من شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد يوم من تلميح عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية، ومنهم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالحاجة لمزيد من الرفع لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

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وقفز سهم إتش اند إم 7.3% إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بعد تحقيق ثاني أكبر شركة لمبيعات التجزئة في قطاع الملابس على مستوى العالم أرباحا فصلية تشغيلية أعلى من المتوقع، وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق مبيعات قوية في الربع الثالث أيضا، وفق رويترز.

ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم تحقق أرباحاً فصلية تفوق التوقعات شركات شركات ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم تحقق أرباحاً فصلية تفوق التوقعات

ودفع ارتفاع "إتش اند إم" المؤشر الفرعي لقطاع التجزئة الأوروبي للصعود 1.1%، بينما كان قطاع السيارات ثاني أعلى القطاعات صعودا.

وارتفع سهم شركة رينو 4.2% بعدما رفعت شركة صناعة السيارات الفرنسية توقعاتها للسنة المالية بأكملها.

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