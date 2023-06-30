أسهم اليابان تحقق مكاسب للشهر السادس على التوالي

قلص المؤشر نيكاي الياباني خسائره ليغلق على انخفاض اليوم الجمعة ويتوقف عن الارتفاع قبل موسم إعلان الشركات عن أرباحها، لكنه حقق مكاسب للشهر السادس على التوالي نتيجة إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتراجعة.

وانخفض نيكاي 0.14% إلى 33189.04 نقطة عند الإغلاق بعد أن انخفض 0.9% في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر على مدار الأسبوع مكاسب بلغت 1.24% ليتعافى من خسائره في بداية الأسبوع بعد 10 أسابيع متتالية من الارتفاعات.

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وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33% إلى 2288.60 نقطة عند الإغلاق.

وقال المدير العام لقسم الأبحاث في "تشيباجين لإدارة الأصول" جون موريتا: "توقفت طفرة الأسهم اليابانية في الوقت الحالي. كان الارتفاع مدفوعا بتوقعات بآفاق مستقبلية أفضل للشركات، لكن المستثمرين ليسوا متأكدين مما إذا كان هذا هو الواقع".

وأضاف: "هذا لا يعني أن المؤشر نيكاي وصل إلى ذروته. قد يرتفع أكثر الشهر المقبل إذا تأكد المستثمرون من قوة الآفاق المستقبلية للشركات مع بدء موسم الإعلان عن الأرباح".

وارتفع المؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود في وقت سابق من الشهر الجاري مدعوما بطفرة في الشركات المرتبطة بالرقائق وتدفق الاستثمارات في الشركات التجارية بعد أن قال المستثمر الملياردير وارن بافيت إنه يزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

لكن المستثمرين الأجانب، الذين قادوا المكاسب، تحولوا لأول مرة إلى بائعين للأسهم اليابانية الأسبوع الماضي بعد 12 أسبوعا متتاليا من عمليات الشراء.

وانخفض سهم "طوكيو إلكترون" لتصنيع معدات صنع الرقائق 1.03% ليمثل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. وتراجع سهم "شين إتسو" للكيماويات و"تصنيع رقائق السيليكون" 0.4%. وهبط سهم تيرومو لتصنيع المعدات الطبية 1.49%.

وعلى عكس الاتجاه، ارتفع سهم "تاكاشيمايا" 7.7% بعد أن رفعت شركة تشغيل المتاجر توقعات أرباحها التشغيلية السنوية. كما صعد سهم "إيسيتان ميتسوكوشي" القابضة 2.27%.

وزاد سهم "فاست ريتيلينج" المالكة للعلامة التجارية "يونيكلو" 1.58% ليكون أكبر داعم للمؤشر نيكاي. وارتفع سهم "هويا لتصنيع العدسات اللاصقة" 1.1%. وصعد سهم "كيكومان" لتصنيع صوص الصويا 1.02%.