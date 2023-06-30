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قيمة "أبل" السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار عند مستوى قياسي جديد

سهم "أبل" ارتفع بنسبة 1.4%

دبي - العربية.نت
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انتعشت أسهم وول ستريت في وقت مبكر الجمعة بعد نشر تقرير يفيد باعتدال في تضخم أسعار المستهلك الأميركي فيما قفزت قيمة مجموعة أبل فوق 3 تريليونات دولار في السوق عند مستوى قياسي جديد.

وكانت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة في المنطقة الإيجابية إذ ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بنسبة 0,8%. وزاد سهم "أبل" بنسبة 1,4% لتتجاوز 3 تريليونات دولار في القيمة السوقية.

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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 147.50 نقطة أو 0.43% إلى 34269.92 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 128.65 نقطة أو 0.95% إلى 13719.98 نقطة.

وظهرت بوادر على تراجع التضخم مما أثار ارتياح المستثمرين القلقين بشأن زيادة أسعار الفائدة.

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