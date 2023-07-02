"بن داود" توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال

أعلنت شركة بن داود القابضة، عن موافقة الجمعية العمومية خلال اجتماعها غير العادي الخميس قبل الماضي، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم سيرتفع بعد التجزئة إلى 1.143 مليار سهم بدلاً من 114.3 مليون سهم، فيما لا يوجد تغيير في رأس المال قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وسيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية.

على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.

وفي سياق آخر، وافقت الجمعية على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ نحو 123.18 مليون ريال، كما في في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الثاني 2022 إلى الأرباح المبقاة.

وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة للقيام بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي الحالي 2023.

وأعلنت "تداول السعودية" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.43 ريال اليوم الأحد، وإلغاء الأوامر القائمة.