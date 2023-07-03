الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية 0.5% لتنزلق إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي اليوم الاثنين، مواصلة خسائرها المستمرة منذ انتخابات مايو/أيار بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي أغلقت عليه الأسبوع الماضي.

مادة اعلانية

وهبطت قيمة العملة أكثر من 28% هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مايو/أيار.

وحاد أردوغان منذ ذلك الحين عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها لسنوات.