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الليرة التركية

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

قيمة العملة تهبط أكثر من 28% هذا العام

اسطنبول – رويترز
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تراجعت الليرة التركية 0.5% لتنزلق إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي اليوم الاثنين، مواصلة خسائرها المستمرة منذ انتخابات مايو/أيار بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي أغلقت عليه الأسبوع الماضي.

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وهبطت قيمة العملة أكثر من 28% هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مايو/أيار.

وحاد أردوغان منذ ذلك الحين عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها لسنوات.

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