"نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في 33 عاماً
أسهم شركات صناعة الآلات تتصدر المكاسب
أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاماً اليوم الاثنين، مع تصدر أسهم شركات صناعة الآلات للمكاسب، فيما أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي الياباني إلى تعافي أنشطة الشركات.
وارتفع المؤشر "نيكاي" 1.7% إلى 33753.33 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ مارس/آذار 1990. كما صعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.41% إلى 2320.81 نقطة.
وأظهر مسح "تانكان" ربع السنوي للبنك المركزي الياباني تحسن معنويات الأعمال في الربع الثاني، إذ توقعت الشركات زيادة الإنفاق الرأسمالي وأن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان عند 2% لمدة خمس سنوات مقبلة.
وقفز مؤشر شركات صناعة الآلات 3.23% ليسجل الأداء الأفضل بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وصعد سهم شركة "دايكن إندستريز" لصناعة أجهزة تكييف الهواء 6.75% وسهم شركة "كوماتسو" ثاني أكبر صانعي آلات البناء في العالم، 2.01%.
كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم شركة "طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.94% وسهم صانعة معدات اختبار الرقائق أدفانتست 5.93%.
وقفز سهم زد هولدنجز التي تدير شركة الإنترنت ياهو اليابان 5.25%.
وفي الوقت نفسه تراجع سهم تاكاشيمايا لإدارة المراكز التجارية 1.34% ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر "نيكاي". وكذلك انخفض سهم نظيرتها "جيه. فرونت ريتيلنج" 0.76%.
-
أوروبا تبحث تقديم تنازل لروسيا لضمان استمرار اتفاق الحبوبموسكو: ما من سبب يدفع لتمديد اتفاق تصدير الحبوب اقتصاد
-
"استثمار القابضة" القطرية تدرس طرح 50% من رأس مالها للاكتتابمنها 10% حقوق اكتتاب شركات
-
انطلاق قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين في الهند اليومالسعودية تبرز ما حققته في مجال الشركات الناشئة أمام القمة اقتصاد