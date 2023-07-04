مكاسب ضخمة للبورصة المصرية في النصف الأول من 2023

حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال النصف الأول من عام 2023 على الرغم من تأثر معظم البورصات وأسواق الأسهم العالمية بارتفاع أسعار الفائدة ولجوء المستثمرين إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 20.9% لتربح الأسهم المدرجة نحو 201 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 961 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي، إلى نحو 1162 مليار جنيه في إغلاق تعاملات النصف الأول من 2023.

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على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 21% مضيفاً نحو 3067 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 14598 نقطة في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى مستوى 17665 نقطة في إغلاق تداولات النصف الأول من العام الحالي.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 25% رابحاً 653 نقطة بعدما قفز من مستوى 2609 نقاط، إلى نحو 3262 نقطة. وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 20.8%، مضيفاً نحو 3696 نقطة بعدما قفز من مستوى 17723 نقطة إلى نحو 21419 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 23.16% مضيفاً نحو 1391 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 6004 نقاط، إلى نحو 7395 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 26.2% رابحاً 734 نقطة بعدما قفز من مستوى 2801 نقطة في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي، إلى مستوى 3535 نقطة بنهاية تداولات النصف الأول من العام الحالي.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 24.9%، مضيفاً نحو 1047 نقطة مرتفعاً من 4145 نقطة إلى 4242 نقطة.

كما قفز مؤشر "تميز" بنسبة 50.3% مضيفاً نحو 1794 نقطة بعدما صعد من 3567 نقطة إلى نحو 5361 نقطة. أخيراً، فقد سجل مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 5.7% مضيفاً نحو 74 نقطة بعدما ارتفع من 1283 نقطة إلى 1357 نقطة.

وتصدر مؤشر البورصة المصرية مكاسب الأسواق العربية في النصف الأول من العام الجاري، بعدما سجل نمواً بنحو 21.01%، بدعم من انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% أمام الدولار منذ مارس 2022.