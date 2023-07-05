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الفيدرالي

أليانز للخدمات المالية: أخطاء السياسة النقدية تمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي

مع تحذيرات من الإفراط في التشديد النقدي

دبي - العربية.نت
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تترقب الأسواق اليوم الكشف عن تفاصيل محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تزايد التوقعات بإمكانية رفع الفائدة في الاجتماع القادم.

وقالت شركة أليانز للخدمات المالية إن احتمال إفراط صناع السياسة في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو في التشديد النقدي يمثل أحد أبرز التهديدات للاقتصاد العالمي.

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وذكرت الشركة أن أحد المخاطر الرئيسية هو ما يسمى بالسياسة السامة التي تمزج بين التشديد المالي والنقدي في نفس الوقت.

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وأضافت أن الخطأ قد يحدث إذا أبقت البنوك المركزية السياسة مشددة للغاية لفترة طويلة جداً.

وأشارت أليانز إلى قلق كبير بشأن مخاطر الائتمان، كما أن الكثير من المؤسسات المالية تحتاج إلى الاستمرار في إجراء اختبارات الجهد بشكل صحيح.

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