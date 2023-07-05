العراق يطلق استراتيجية جديدة لسوق الأوراق المالية الشهر الجاري

أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الأربعاء، عن التوجه خلال الشهر الحالي لإطلاق استراتيجية جديدة لها تضم ثلاث ميزات رئيسية.

وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص إن "حجم التداول والأعمال الذي حصل بالنصف الأول من العالم الحالي جيد، ولكن يبقى دون مستوى الطموح".

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وأضاف "إننا نعمل على زيادة نشاط سوق العراق للأوراق المالية بدعمها بالأدوات والآليات التي تحتاجها بحسب البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني" وفقا لتصريحاته لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف، أن "الهيئة في طور إطلاق ستراتيجية مشتركة للسوق ولهيئة الأوراق المالية خلال الشهر الحالي والتي ستجلب حلولاً لبعض المشاكل القائمة منها عدم الإفصاح عن بيانات الشركات غير المدرجة بالسوق والتي تتداول على المنصة الثانوية.

وتتضمن الاستراتيجية حسم موضوع قانون هيئة الأوراق المالية وإرساله لمجلس الدولة بعد الاتفاق الأخير مع السوق، إضافة إلى موضوع الأتمتة ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"وهذه الأمور متوافقة مع البرنامج الحكومي وستساعد في النهوض بواقع سوق العراق للأوراق المالية".