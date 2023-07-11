وول ستريت ترتفع مع بدء الإعلان عن أرباح الربع الثاني
الحذر سادت التعاملات قبل صدور تقرير عن أسعار المستهلكين في أميركا
أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف في جلسة أمس الاثنين، بعدما تكبدت خسائر خلال الأسبوع الماضي، لكن حالة من الحذر سادت التعاملات قبل صدور تقرير عن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وبدء إعلان أرباح الربع الثاني في غضون أيام.
وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 10.97 نقطة أو 0.25% عند 4409.92 نقطة، وصعد المؤشر "ناسداك المجمع" 25.36 نقطة أو 0.19% إلى 13686.08 نقطة.
كما ارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 215.47 نقطة أو 0.64% إلى 33950.35 نقطة.
وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو/ حزيران بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في 7 أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور.
وقالت وزارة العمل، الجمعة، إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو/ أيار لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.
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