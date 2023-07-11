"العز الدخيلة" تقرر شطب أسهمها اختيارياً من البورصة المصرية

وافق مجلس إدارة شركة "العز الدخيلة للصلب"، المدرجة في البورصة المصرية، على شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة، مع شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بسعر 1250 جنيها للسهم الواحد.

وبحسب إفصاح على "البورصة المصرية"، قرر مجلس إدارة الشركة أن يكون سعر شراء أسهم المتضررين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعري 1250 جنيها للسهم الواحد.

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ويمثل السعر علاوة بنسبة 52.4% على السعر السوقي للسهم وعلاوة بنسبة 38.6% على متوسط أسعار إقفال السهم خلال 3 أشهر الماضية.

وقرر مجلس إدارة "العز الدخيلة" دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أغسطس المقبل؛ للنظر في قرار الشطب الاختياري من البورصة.

كانت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد وافقت على شراء نسبة 18% من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب من أحمد حمدي أبوهشيمة الشريك المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب بقيمة إجمالية لعملية الشراء تبلغ 2.5 مليار جنيه، تُسدد من موارد الشركة.

يذكر أن شركتي حديد عز، وعز الدخيلة، منفصلتان مطروحتان في البورصة المصرية، كل على حدة، ويضم هيكل مساهمي شركة حديد عز، كلا من أحمد عز بنسبة ملكية 60.71%، وبنك ميلون نيويورك 5.82%، وجمال عبدالقادر عبدالبصير 5.18%. فيما تملك شركة حديد عز 64.06% من أسهم رأسمال شركة عز الدخيلة، بجانب حصة بنسبة 8.15% لبنك الاستثمار القومي، و5.78% للبنك الأهلي المصري.