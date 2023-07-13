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الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو (أرشيف)
أسهم اليابان

أسهم "الرقائق" تقود المؤشر "نيكاي" إلى الارتفاع

في أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من أسبوعين

طوكيو -رويترز
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سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من أسبوعين، اليوم الخميس، مدعوما بصعود الأسهم المرتبطة بشركات "الرقائق" الإلكترونية وأشباه الموصولات.

وأنهى المؤشر نيكاي جلسة اليوم مرتفعا 1.49% عند 32419.33 نقطة، وهي أكبر زيادة يومية له منذ الثالث من يوليو/حزيران. وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى في شهر أمس الأربعاء.

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كما صعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.97% إلى 2242.99 نقطة.وسجلت الأسهم المرتبطة بالرقائق قفزة كبيرة، إذ أغلق سهم أ"دفانتست" مرتفعا 4% وسهم طوكيو إلكترون مرتفعا 2% وصعد سهم شين إتسو للكيماويات وتصنيع رقائق السيليكون 3.55%.

كما قفز سهم مجموعة "سوني" 4.5% بعد تقرير قال إن شركة الألعاب والمعدات الصوتية ستعزز الإنفاق على البحث والتطوير في وحدة الألعاب بنحو 10% لتصل إلى 300 مليار ين (2.2 مليار دولار) في السنة المالية الحالية.

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