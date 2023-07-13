أسهم "الرقائق" تقود المؤشر "نيكاي" إلى الارتفاع
في أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من أسبوعين
سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من أسبوعين، اليوم الخميس، مدعوما بصعود الأسهم المرتبطة بشركات "الرقائق" الإلكترونية وأشباه الموصولات.
وأنهى المؤشر نيكاي جلسة اليوم مرتفعا 1.49% عند 32419.33 نقطة، وهي أكبر زيادة يومية له منذ الثالث من يوليو/حزيران. وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى في شهر أمس الأربعاء.
كما صعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.97% إلى 2242.99 نقطة.وسجلت الأسهم المرتبطة بالرقائق قفزة كبيرة، إذ أغلق سهم أ"دفانتست" مرتفعا 4% وسهم طوكيو إلكترون مرتفعا 2% وصعد سهم شين إتسو للكيماويات وتصنيع رقائق السيليكون 3.55%.
كما قفز سهم مجموعة "سوني" 4.5% بعد تقرير قال إن شركة الألعاب والمعدات الصوتية ستعزز الإنفاق على البحث والتطوير في وحدة الألعاب بنحو 10% لتصل إلى 300 مليار ين (2.2 مليار دولار) في السنة المالية الحالية.
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