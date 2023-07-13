أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 4 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى لها في نحو شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية التي عززت الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قريباً عن تشديد سياسته النقدية.

وخلال المعاملات الفورية ارتفع الذهب 0.2% إلى 1959.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:18 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 16 يونيو/حزيران.

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بينما حققت العقود الأميريكية الآجلة للذهب مكاسب طفيفة بنسبة 0.1% إلى 1964.40 دولار.

وقال المحلل لدى "كاينسيس ماني" كارلو ألبرتو دي كاسا، إنه مع تبقي أسبوعين على موعد اجتماع البنك المركزي الأميركي المقبل وفي ظل البيانات التي تظهر نموا أقل للوظائف وتباطؤ التضخم في يونيو/حزيران، توجد توقعات بأن يكون رفع أسعار الفائدة التالي هو الأخير.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو/حزيران وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.22 دولار للأونصة، وصعد "البلاديوم" 1.1% إلى 1296.25 دولار.

وقفز البلاتين 1.4% إلى 960.04 دولار.