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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل مكاسب قوية لأسهم البنوك

مؤشر ​​داو جونز الصناعي يرتفع عند الفتح 30.19 نقطة

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الجمعة بعد أن استهل 3 من أكبر البنوك في الولايات المتحدة، منهم جيه.بي مورغان تشيس وويلز فارغو، موسم إعلانات نتائج الربع الثاني بنتائج قوية.

وصعد مؤشر ​​داو جونز الصناعي عند الفتح 30.19 نقطة أو 0.09% إلى 34425.33 نقطة.

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وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 4.57 نقطة أو 0.10% إلى 4514.61 نقطة، وفق رويترز.

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فيما زاد مؤشر ناسداك المجمع 28.09 نقطة أو 0.20% إلى 14166.66 نقطة عند الفتح.

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