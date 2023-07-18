أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع بدعم من نوفارتس للأدوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الثلاثاء مع صعود الأسهم السويسرية بفضل رفع شركة نوفارتس للأدوية توقعاتها للأرباح، غير أن تراجعا حادا في أسهم (تيلي2) السويدية دفع مؤشر قطاع الاتصالات إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6% بعد تراجعه أمس الاثنين‭‭‭ ‬‬‬وسط بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، مما أثر على قطاع السلع الفاخرة الأوروبي.

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قفزت أسهم نوفارتس 4.6%، معززة ستوكس 600، وذلك بعدما رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله وطرحت خططا لفصل وحدة ساندوز لإنتاج الأدوية التي سقطت حقوق ملكيتها، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وفق رويترز.

صعد مؤشر السوق السويسرية 1.2%.

وارتفع أيضا مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 1.2% بدعم من صعود أسهم أورفان بيوفيتروم السويدية 3.4% بعدما سجلت شركة صناعة الأدوية أرباحا فصلية جيدة.

أما قطاع الاتصالات فتراجع 0.9%، إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول، بعد أن هوت أسهم (تيلي2) 10.6% إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات في أعقاب نتائج "متباينة" للربع الثاني.