الهدوء يسود الأسهم الأوروبية وصعود المؤشر السويسري

ساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم شركات الاتصالات، في حين تفوقت الأسهم السويسرية على نظيراتها الإقليمية بعد رفع توقعات أرباح شركة "نوفارتس" للأدوية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 457.71 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش.

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كان المؤشر قد تعرض لضربة أمس الاثنين بعد تهاوي أسهم شركة "ريتشمونت" للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.

وقفز سهم "نوفارتس" 2.7% اليوم بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنيسة في أوائل الربع الرابع.

ودفع هذا المؤشر السويسري إلى الارتفاع 0.3% بعدما تصدر الخسائر في أوروبا أمس الاثنين.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بخسائر شركات الاتصالات، إذ تراجعت أسهم القطاع 0.9% بعد أن هوى سهم شركة "تيلي2 إيه.بي" 9% بعد إعلان بيانات الأرباح الفصلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم البنك السويدي 1.1% على الرغم من أن الأرباح التشغيلية فاقت التوقعات في الربع الثاني.