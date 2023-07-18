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ارتفاع أسعار الذهب بعد خطة لـ 4 دول كبرى بحظر استيراد الذهب الروسي
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الذهب يرتفع والمستثمرون يترقبون بيانات التجزئة الأميركية

مع انخفاض الدولار

نيويورك - رويترز
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1959.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:59 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4% إلى 1963.70 دولار.

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وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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وقال المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى "أو.سي.بي.سي" كريستوفر وونغ إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب "فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 24.87 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1% إلى 1298.30 دولار.

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