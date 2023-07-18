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بيتكوين

صندوق "بلاك روك" لعملة "بيتكوين" يحصل على موافقة مبدئية للإدراج

في أول خطوة من نوعها

دبي - العربية.نت
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منحت هيئة الأسواق والبورصات الأميركية موافقة مبدئية على الطلب المقدم من قبل شركة "بلاك روك" لإدراج صندوق "ETF" لعملة "البيتكوين" المشفرة.

وستقوم الهيئة بمنح الطلب 21 يوماً لمناقشته وتقديم الأوراق اللازمة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه ما قد يمهد الطريق لتكون أول موافقة على إدراج صندوق لعملة "البيتكوين" في البلاد.

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يأتي ذلك في وقت توقعت فيه "فايننشال تايمز" أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالموافقة على إدراج أول صندوق لعملة البيتكوين أواخر الشهر الحالي.

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وتمكن صناديق الـ"ETF" العملاء بالتداول على منتجات تتبع حركة الأصل دون امتلاكه، لكنه يتوجب على شركة الاستثمار المصدرة للصندوق الاحتفاظ باحتياطي كاف من هذا الأصل لتغطية احتياجات العملاء.

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