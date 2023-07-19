أسهم أوروبا ترتفع عند الإغلاق مع صعود شركات التشييد وأسهم بريطانيا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب الأسهم البريطانية بعد تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بأسرع من المتوقع، مما عزز الآمال في أن رفع أسعار الفائدة وصل إلى ذروته وأدى إلى ارتفاع أسهم شركات التطوير العقاري.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

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وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 1.8% مع انخفاض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات التضخم، مما أدى أيضا إلى ارتفاع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا 4.3%، وفق رويترز.

وقاد قطاع العقارات المكاسب وارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وأظهرت البيانات تباطؤ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران وارتفاعه بأبطأ وتيرة في أكثر من عام.

وانخفض قطاع التعدين في أوروبا 1.1% بسبب تراجع سهم أنتوفاجاستا 1.4% بعد أن خفضت شركة التعدين التشيلية توقعاتها لإنتاج النحاس للعام بأكمله.

وقفز سهم كيرينج 7.4%.

وفاقت (إيه.إس.إم.إل) توقعات الأرباح في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بناء على طلب قوي من الصين. غير أن سهم شركة صناعة الرقائق الهولندية انخفض 1.9%.